Covid, i colori delle regioni: oggi previsti diversi cambi. Notizia in aggiornamento (Di venerdì 12 marzo 2021) È atteso nelle prossime ore il nuovo provvedimento del ministero della Salute sui cambi di colore. Da lunedì la maggior parte delle regioni, potrebbero essere 16, sarà di fatto in lockdown, con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza, bar, ristoranti e negozi chiusi, possibilità di uscire da casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, nessuna possibilità di andare a trovare parenti e amici una volta al giorno L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 marzo 2021) È atteso nelle prossime ore il nuovo provvedimento del ministero della Salute suidi colore. Da lunedì la maggior parte, potrebbero essere 16, sarà di fatto in lockdown, con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza, bar, ristoranti e negozi chiusi, possibilità di uscire da casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, nessuna possibilità di andare a trovare parenti e amici una volta al giorno L'articolo .

Advertising

bizcommunityit : Covid, ecco quali Regioni rischiano di passare in zona rossa dal 15 marzo - qn_giorno : #Covid, colori regioni: oggi nuova stretta, chi rischia il #lockdown? - OpiLecce : Covid. Normate le zone a “colori”. Stop a spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo. Incarichi retribuiti al persona… - BisciariP : #Covid19 ???? Come cambiano i colori, dalla Lombardia al Friuli: almeno altre sei regioni verso il #rosso da lunedì… - willbestrong : @ineedanyone In realtà fine estate ho fatto una visita oculistica. Durante questa visita, il medico ha notato un pr… -