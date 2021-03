Covid: Draghi cita smart working e baby sitting, 'perché tutte queste parole inglesi?' (Di venerdì 12 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 12 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene al Centro vaccinale anti-Covid di Fiumicino. In diretta - riotta : Verso una seconda Pasqua in casa, numeri contagi non buoni in troppe regioni. #Draghi sa che deve investire ogni sf… - petergomezblog : Pandemia Covid, “Inaccettabile non poter fare domande”: un anno fa le giuste proteste delle organizzazioni dei gior… - AlexNapoli : RT @petergomezblog: Pandemia Covid, “Inaccettabile non poter fare domande”: un anno fa le giuste proteste delle organizzazioni dei giornali… - fattoquotidiano : RT @petergomezblog: Pandemia Covid, “Inaccettabile non poter fare domande”: un anno fa le giuste proteste delle organizzazioni dei giornali… -