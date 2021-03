Covid, Adriano Galliani è positivo da due settimane: ricoverato a scopo precauzionale. In ospedale anche Beppe Marotta (Di venerdì 12 marzo 2021) L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani e quello dell’Inter Beppe Marotta sono stati ricoverati in ospedale a scopo precauzionale dopo esser risultati positivi al virus ormai due settimane fa. Galliani ha scoperto il contagio il 26 febbraio scorso e dopo un periodo di isolamento fiduciario nella sua casa milanese è stato portato domenica al San Raffaele di Milano, dove è seguito dal primario di Anestesia e Rianimazione Alberto Zangrillo, lo stesso che ha seguito anche Silvio Berlusconi, e come riferisce il Corriere della Sera, l’ad del Monza sta facendo “costanti progressi dopo le terapie”. Si trova invece in osservazione all’Humanitas di Rozzano il manager interista Beppe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) L’amministratore delegato del Monzae quello dell’Intersono stati ricoverati indopo esser risultati positivi al virus ormai duefa.ha scoperto il contagio il 26 febbraio scorso e dopo un periodo di isolamento fiduciario nella sua casa milanese è stato portato domenica al San Raffaele di Milano, dove è seguito dal primario di Anestesia e Rianimazione Alberto Zangrillo, lo stesso che ha seguitoSilvio Berlusconi, e come riferisce il Corriere della Sera, l’ad del Monza sta facendo “costanti progressi dopo le terapie”. Si trova invece in osservazione all’Humanitas di Rozzano il manager interista...

