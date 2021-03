Carrefour | in Francia arriva multa da 1 | 75 mln

(Di venerdì 12 marzo 2021) Parigi, 12 mar. (Adnkronos) - Il gruppoè stato condannato dal Tribunale di commercio di Parigi a pagare unda 1,75 milioni di euro e a "interrompere le sue pratiche restrittive alla concorrenza nei confronti dei suoi fornitori". E' quanto si legge in una nota della Dgccrf, l'autorità antitrust francese. L'indagine della Dgccrf si è interessata alla trattativa commerciale tra il gruppo e i suoi fornitori nel 2016.

Parigi, 12 mar. (Adnkronos) - Il gruppo Carrefour è stato condannato dal Tribunale di commercio di Parigi a pagare un multa da 1,75 milioni di euro e a "interrompere le sue pratiche restrittive alla c ...Il presente ripropone i nodi strutturali del settore: margini calanti, e-commerce non redditizio e ascesa dei Discount ...