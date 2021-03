Bonus 110%, ecco come funziona il cantiere di lavori “chiavi in mano” (Di venerdì 12 marzo 2021) Un nuovo accordo fra due big impegnati sul fronte della maxi detrazione rilancia l’opportunità di affidarsi a un unico soggetto per occuparsi dell’intera pratica Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 12 marzo 2021) Un nuovo accordo fra due big impegnati sul fronte della maxi detrazione rilancia l’opportunità di affidarsi a un unico soggetto per occuparsi dell’intera pratica

