Benedetta Parodi, il marito irrompe nella sua diretta: il commento che la imbarazza (Di venerdì 12 marzo 2021) Benedetta Parodi – Solonotizie24La diretta social fatta da Benedetta Parodi nella pagina Instagram viene messa a dura prova dal marito Fabio Caressa? Il giornalista fa una piccola irruzione durante il lavoro della moglie, regalando così un momento di puro divertimento anche ai fan. La carriera di Benedetta Parodi negli anni è stato un continuo crescendo di successi che si sono consolidati in campo televisivo, radiofonico e anche sui social. La food blogger, ed ex giornalista, ha puntato tutto sulla passione che da sempre aveva per la cucina, una scelta questa che si è rivelata vincente dato il grande consenso ottenuto dai fan che da sempre la seguono in ogni sua avventura. Il mondo dei social per lei è arrivato da ...

