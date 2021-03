AstraZeneca, il vaccino sospeso in Campania: la nota dell’Asl (Di venerdì 12 marzo 2021) sospeso il vaccino AstraZeneca in Campania. Questa mattina una nota dell’Asl annuncia la revisione del lotto ABV2856 già bloccato dall’AIFA. Drastica decisione della Campania contro il vaccino di AstraZeneca, sospeso dopo le notizie arrivate durante la giornata di ieri. Con una nota ufficiale dell’Asl locale, l’Unità di crisi della regione annuncia la sospensione dei lotti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 marzo 2021)ilin. Questa mattina unaannuncia la revisione del lotto ABV2856 già bloccato dall’AIFA. Drastica decisione dellacontro ildidopo le notizie arrivate durante la giornata di ieri. Con unaufficialelocale, l’Unità di crisi della regione annuncia la sospensione dei lotti L'articolo proviene da Inews.it.

