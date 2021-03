**Arte: re criptovalute acquirente quadro digitale da 69,3 mln dollari da Christie's** (Di venerdì 12 marzo 2021) New York, 12 mar. - (Adnkronos) - La prima opera digitale di Crypto Art è andata all'asta da Christie's e ha fatto il botto: il martello del banditore si è fermato sulla stratosferica cifra di 60,25 milioni di dollari (69,3 milioni di dollari diritti d'asta compresi). L'opera aggiudicata è "The Last 5000 Days", un monumentale file Jpg di Beeple (vero nome Mike Winkelmann), un 39enne illustratore e graphic designer, residente a Charleston, in South Carolina, che si è costruito milioni di seguaci sui social, grazie a progetti commerciali per pop star (Justin Bieber, One Direction, Kate Perry, Flying Lotus e Eminem) e marchi come Louis Vuitton e Nike): è composta da 5mila immagini realizzate e postate dal 2007 al 2021. La somma con cui è stata aggiudicata è da primato, che fa del suo autore il terzo artista vivente più ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) New York, 12 mar. - (Adnkronos) - La prima operadi Crypto Art è andata all'asta da's e ha fatto il botto: il martello del banditore si è fermato sulla stratosferica cifra di 60,25 milioni di(69,3 milioni didiritti d'asta compresi). L'opera aggiudicata è "The Last 5000 Days", un monumentale file Jpg di Beeple (vero nome Mike Winkelmann), un 39enne illustratore e graphic designer, residente a Charleston, in South Carolina, che si è costruito milioni di seguaci sui social, grazie a progetti commerciali per pop star (Justin Bieber, One Direction, Kate Perry, Flying Lotus e Eminem) e marchi come Louis Vuitton e Nike): è composta da 5mila immagini realizzate e postate dal 2007 al 2021. La somma con cui è stata aggiudicata è da primato, che fa del suo autore il terzo artista vivente più ...

