Abruzzo | proroga Dad per le scuole primarie | medie e superiori fino al 6 aprile e zone rosse ORDINANZA

(Di sabato 13 marzo 2021) Regione. Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità.e integrazione delle misure dell'OPGR 13/2021. L'articolo .

... in provincia di Terni, il comune di Amelia: province di Pescara e quella di Chieti Lazio: ...è stato pubblicato in GU n 45 il Decreto Legge n 15 a firma di Mario Draghi contenente la...Provincia di Pescara : escono dalle restrizioni i comuni di Castiglione a Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Scafa, Caramanico Terme e San Valentino inCiteriore. Oltre ai restanti ...SULMONA – L’Abruzzo resta arancione. La riapertura delle scuole è rinviata a dopo Pasqua: la Didattica a Distanza proseguirà per le scuole primarie e secondarie in tutta la Regione. È stata firmata qu ...L' Abruzzo resta arancione, ma con 35 comuni in zona rossa, tra cui l'area metropolitana Pescara-Chieti dove, nonostante un mese di maggiori restrizioni, i numeri restano altissimi.