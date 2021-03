World Series, a Doha inizia la marcia verso Tokyo: i convocati (Di giovedì 11 marzo 2021) inizia la marcia verso Tokyo per il nuoto in acque libere. A Doha, presso la Katara Beach, sono in programma le 10 chilometri. Si partirà con la gara femminile alle ore 7.00 italiane, per poi passare alle 11.00 a quella maschile. Gli atleti in gara saranno 99, 66 maschi e 33 femmine, in rappresentanza di 27 nazioni. Azzurri convocati: Alessio Occhipinti (Fiamme Oro/CC Aniene), Arianna Bridi (Esercito), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) e i già qualificati alle Olimpiadi Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli) e Rachele Bruni (Aurelia Nuoto). Previste dieci tappe: si partirà da Doha il 13 marzo e si chiuderà a Hong Kong, in Cina, il 17 ottobre. LE TAPPE – 13 marzo Doha (Qat), 9 maggio ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021)laper il nuoto in acque libere. A, presso la Katara Beach, sono in programma le 10 chilometri. Si partirà con la gara femminile alle ore 7.00 italiane, per poi passare alle 11.00 a quella maschile. Gli atleti in gara saranno 99, 66 maschi e 33 femmine, in rappresentanza di 27 nazioni. Azzurri: Alessio Occhipinti (Fiamme Oro/CC Aniene), Arianna Bridi (Esercito), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) e i già qualificati alle Olimpiadi Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli) e Rachele Bruni (Aurelia Nuoto). Previste dieci tappe: si partirà dail 13 marzo e si chiuderà a Hong Kong, in Cina, il 17 ottobre. LE TAPPE – 13 marzo(Qat), 9 maggio ...

