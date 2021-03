Sputnik V | la tattica della disinformazione per aggirare i test Il video

Leggi su formiche

(Di giovedì 11 marzo 2021)V, laperCon la campagna vaccinale anti Covid che in tutta Europa stenta a decollare, in Italia ci si guarda intorno spinti anche dalla nuova accelerazione nella curva dei contagi. Per sopperire ai ritardi e alle riduzioni nelle consegne delle dosi il dibattito politico si sta concentrando sul vaccino russoV; il Cremlino sta sfruttando la situazione per promuovere la vendita e la distribuzione del suo vaccino allestendo anche una campagna diatta a scoraggiare l’utilizzo di altre formule e in generale a minare la fiducia nella sanità occidentale. L’Agenzia Europea per i Medicinali ha da poco avviato la procedura di approvazione diV a causa del ...