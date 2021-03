Rosalinda Cannavò sentita in procura per la morte di Teodosio Losito dopo le frasi choc al GF Vip (Di giovedì 11 marzo 2021) La procura di Roma ha deciso di riaccendere i riflettori sulla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito, trovato senza vita nella sua casa di Roma l’8 gennaio 2019. dopo alcune frasi pronunciate nella casa del Grande Fratello Vip da Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco) e Massimiliano Morra, la situazione si è modificata.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 11 marzo 2021) Ladi Roma ha deciso di riaccendere i riflettori sulladel produttore e sceneggiatore, trovato senza vita nella sua casa di Roma l’8 gennaio 2019.alcunepronunciate nella casa del Grande Fratello Vip da(in arte Adua Del Vesco) e Massimiliano Morra, la situazione si è modificata.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò La morte dello sceneggiatore Losito, interrogata Adua Del Vesco (GF). Sarà sentita Barbara D'Urso Sono cominciate le audizioni in procura per il caso "Ares Gate". Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, concorrente del "Grande Fratello" è stata ascoltata dal pubblico ministero Carlo Villani che indaga per istigazione al suicidio dello sceneggiatore Teodosio ...

Dayane Mello ha colto l'occasione per parlare anche del rapporto con Rosalinda Cannavò. Le due hanno stretto un'amicizia già pochi giorni dopo l'inizio della loro avventura nel reality. Poi, però, ...

