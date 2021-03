Roma-Shakhtar Donetsk 3-0: Pellegrini-El Sha e Mancini. Tre gol che avvicinano ai quarti di finale (Di giovedì 11 marzo 2021) 90' + 4 - Fine partita 89' - Quattro minuti di recupero87' - Ancora cambi per lo Shakhtar: dentro Carlos Antonio e Konoplyan fuori Tete e Marlos85' - Scintille... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 marzo 2021) 90' + 4 - Fine partita 89' - Quattro minuti di recupero87' - Ancora cambi per lo: dentro Carlos Antonio e Konoplyan fuori Tete e Marlos85' - Scintille...

Advertising

SkySport : ??'CONTINUARE A VINCERE' ??? ROMA ?? SHAKHTAR ?? Dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUEL #UEL #EuropaLeague… - AgoCannella : Grande Roma. 3-0 contro lo Shakhtar e qualificazione in tasca. In Europa League è un'altra storia Brave Italiane???? #RomaShakhtar - OnorioFerraro : Pellegrini, El Shaarawy e Mancini: la #Roma chiude la pratica #Shakhtar nella ripresa e attende il ritorno in Ucrai… - zazoomblog : LIVE Roma-Shakhtar Donetsk 2-0 Europa League in DIRETTA: El Shaarawy trova il gol del raddoppio. Giallorossi in con… - calciodangolo_ : ???? La #Roma vicinissima ai quarti con i gol di #Pellegrini, #ElShaarawy e #Mancini. Le pagelle di #RomaShakhtar di… -