Roma | i convocati di Fonseca per lo Shakhtar Donetsk

(Di giovedì 11 marzo 2021) Pauloha diramato la lista deiper la gara di stasera contro lo, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico portoghese potrà contare nuovamente su Dzeko, Ibanez, Calafiori e Santon, tornati a disposizione. Non c’è Juan Jesus, risultato positivo al Covid-19, oltre a Reynolds, escluso dalla Lista Uefa, e a Veretout, che dovrà stare lontano dai campi per almeno un mese. Questo l’elenco completo: Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato Difensori: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Edin Dzeko è tornato ad allenarsi ieri ed è tornato nella lista dei convocati oggi, come anticipato da Fonseca in conferenza stampa. Per la partita contro lo Shakhtar c'è anche il rientro di Roger Iba...