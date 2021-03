Radicali: bene mozione in Regione Lazio su Capitale, ora nuova visione (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – “Ieri il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimita’ una mozione sullo Status di Roma Capitale per mettere la Capitale nelle condizioni di poter rispondere con maggiore efficacia alle sfide delle politiche urbane presenti e future, e corrispondere in maniera piu’ concreta ai cittadini in termini di servizi”. Cosi’ in una nota Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa Radicali, e Leone Barilli, segretario di Radicali Roma. “Il documento approvato ieri e’ solo il punto di partenza di un percorso che deve vedere la Regione Lazio non come spettatore del dibattito ma come vero e proprio promotore di iniziative che tengano insieme il livello nazionale e quello locale.” “Nel merito, crediamo non ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – “Ieri il Consiglio regionale delha approvato all’unanimita’ unasullo Status di Romaper mettere lanelle condizioni di poter rispondere con maggiore efficacia alle sfide delle politiche urbane presenti e future, e corrispondere in maniera piu’ concreta ai cittadini in termini di servizi”. Cosi’ in una nota Alessandro Capriccioli, consigliere regionale deldi +Europa, e Leone Barilli, segretario diRoma. “Il documento approvato ieri e’ solo il punto di partenza di un percorso che deve vedere lanon come spettatore del dibattito ma come vero e proprio promotore di iniziative che tengano insieme il livello nazionale e quello locale.” “Nel merito, crediamo non ...

Radicali: bene mozione in Regione Lazio su Capitale, ora nuova visione - RomaDailyNews

