Per Facebook l’accusa di essere un monopolio digitale non sta in piedi

(Foto di Alex Wong/Getty Images)"Nessuno dei danni tipicamente collegati a casi di antitrust si riscontra in questo caso": così Facebook si tira fuori dalle accuse di monopolio sollevate da una causa presentata a dicembre dalla Commissione federale del commercio (Ftc) e da 46 stati americani alla corte distrettuale di Columbia, sostenuta dal voto favorevole di tre commissari su cinque dell'autorità governativa. La compagnia di Menlo Park sostiene che i ricorrenti abbiano fallito a dimostrare le accuse di "monopolio personale mantenuto illegalmente attraverso una condotta anticompetitiva pluriennale" e chiede quindi al tribunale federale di chiudere il caso. La Ftc punta a ottenere dalla corte federale un'ingiunzione permanente a carico di Facebook, affinché la compagnia venda gli asset di Instagram e WhatsApp, smetta ...

Ultime Notizie dalla rete : Per Facebook Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi 11 marzo Il governo attende nuovi dati per definire misure, divieti e restrizioni per arginare la diffusione ... Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del ...

Facebook interrompe progetto cavo sottomarino per Hong Kong Agenzia ANSA Spazio: Asi ed Esa lanciano la Call Bic Lazio 2021 per gli innovatori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mar - Favorire l'applicazione di tecnologie di derivazione spaziale in altri ambiti di attivita' e ...

Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi 11 marzo I dati da ogni regione: da Lombardia a Sicilia, da Toscana a Campania, da Lazio a Veneto, da Puglia a Marche Il bollettino di oggi, 11 marzo, su contagi, ricoveri e decessi covid da ogni regione. Il g ...

