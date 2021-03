**Pd: Di Salvo, leadership donne? 'Letta aperto e moderno, saprà interpretare tema'** (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar (Adnkronos) - "La candidatura di Enrico Letta è molto autorevole, per il suo profilo politico. Ho avuto modo di apprezzare le sue qualità e per questo penso che lui possa raccogliere i temi lanciati anche nell'ultima Direzione del Pd" sulla questione della parità di genere. Lo dice Titti Di Salvo, componente della Direzione del Pd e della Conferenza delle donne democratiche, che si riunirà stasera in vista dell'Assemblea di domenica. "Se c'è un problema nel Pd è quello di riuscire a valorizzare le leadership femminili, è un tema aperto, abbiamo fatto una Direzione e votato all'unanimità un documento in cui sono scritte 10 cose che il Pd deve fare per proporsi come partito di donne e uomini -spiega la dirigente dem all'Adnkronos-. La questione è ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar (Adnkronos) - "La candidatura di Enricoè molto autorevole, per il suo profilo politico. Ho avuto modo di apprezzare le sue qualità e per questo penso che lui possa raccogliere i temi lanciati anche nell'ultima Direzione del Pd" sulla questione della parità di genere. Lo dice Titti Di, componente della Direzione del Pd e della Conferenza delledemocratiche, che si riunirà stasera in vista dell'Assemblea di domenica. "Se c'è un problema nel Pd è quello di riuscire a valorizzare lefemminili, è un, abbiamo fatto una Direzione e votato all'unanimità un documento in cui sono scritte 10 cose che il Pd deve fare per proporsi come partito die uomini -spiega la dirigente dem all'Adnkronos-. La questione è ancora ...

