La Roma asfalta lo Shakhtar e mette un piede nei quarti (Di giovedì 11 marzo 2021) Vittoria importante e decisiva per la Roma di Fonseca che batte lo Shakhtar 3-0 e si proietta verso i quarti di Europa League. La prova che tutta la piazza attendeva, finalmente è arrivata. Maturità, coraggio, ma soprattutto solidità e capacità di ottimizzare quanto creato sul campo. La Roma di Fonseca è il vero orgoglio italiano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

