Inter | un fondo saudita vuole il club

Advertising

C19official : Accordo trovato tra il fondo saudita PIF e Suning per la cessione dell’Inter, si partirà dal 30% che nel giro di 18… - MCalcioNews : Inter, il fondo Pif dell'Arabia Saudita punta tutto su di te - GianpieroValer1 : @FrancescaCphoto @GiulioMola Atalanta fatto 13 tiri, 10 tra tribuna e fondo campo occasioni da gol nulla, l'Inter h… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, il futuro di #Suning è l'ultimo pezzo del puzzle. Il fondo Pif ha mollato il Newcastle e spinge più di #BcPartners [@… - sportli26181512 : Inter, il futuro di Suning è l'ultimo pezzo del puzzle. Il fondo Pif ha mollato il Newcastle e spinge più di Bc Par… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter fondo

Dopo Bc Partners , ilsvedese EQT e quello statunitense Ares , dall'Inghilterra trapelano rumors sull'interessamento di unarabo per rilevare le quote di maggioranza dell'PIF ...L'intesa tra l'azienda farmaceutica italo - svizzera Adienne Pharma&Biotech e ilrusso di ...e intese con Mosca su forniture e produzione del siero russo vengono condotte a livello- ...ENZO BUCCHIONI La mortadella è comunista, il prosciutto è democristiano e la finocchiona è radicale, sosteneva Francesco Nuti nel suo film (per me) più bello. Film comico, ovvio. E in fondo cos’è se n ...Francesco Totti - in un'intervista per 7, magazine del Corriere della Sera, è tornato a ripercorrere la sua carriera ...