Insulti a Mattarella: perquisizioni, anche in Puglia Gli indagati rischiano fino a cinque anni di carcere (Di giovedì 11 marzo 2021) Figlio di, pezzo di, eccetera. Il campionario di Insulti e minacce online non ha risparmiato neanche il presidente della Repubblica. Solo che nel caso specifico interviene la Digos. perquisizioni in corso in varie parti d’Italia, da, Genova a Bari. Dieci indagati. rischiano dieci anni di carcere. E vediamo ora come sono coraggiosi. L'articolo Insulti a Mattarella: perquisizioni, anche in Puglia <small class="subtitle">Gli indagati rischiano fino a cinque anni di carcere</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 11 marzo 2021) Figlio di, pezzo di, eccetera. Il campionario die minacce online non ha risparmiato neil presidente della Repubblica. Solo che nel caso specifico interviene la Digos.in corso in varie parti d’Italia, da, Genova a Bari. Diecidiecidi. E vediamo ora come sono coraggiosi. L'articoloin Glidi proviene da Noi Notizie..

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono in corso perquisizioni, su disposizione della Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine su una serie di messa… - repubblica : ?? Esclusivo: insulti e minacce via social a Mattarella, 10 indagati e perquisizioni in tutta Italia - repubblica : Insulti e minacce a Mattarella via social, perquisizioni in tutta Italia: dieci indagati: Il blitz in seguito all'i… - Piergiulio58 : Mattarella: insulti e minacce dagli hater via social. Undici indagati - la Repubblica - vitcastagna : RT @LaSkilly: Insulti e minacce a #Mattarella via social, perquisizioni in tutta Italia. Prepariamo i fazzoletti per i conigli fuori dalla… -