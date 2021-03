In Sicilia altre cinque zone rosse e scuole chiuse in 24 Comuni (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - In Sicilia altre cinque zone rosse. Lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Il provvedimento interessa dal 12 marzo e per 15 giorni i Comuni di Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, nel Palermitano; Montedoro, in provincia di Caltanissetta; Portopaolo di Capo Passero, nel Siracusano; Raffadali in provincia Agrigento. "Si tratta di interventi a macchia di leopardo sul territorio Siciliano. Ci auguriamo non sia necessario estendere queste misure", ha commentato il governatore. Nello stesso provvedimento, in attuazione del nuovo Dpcm, viene disposta la chiusura delle scuole (da lunedì 15 a sabato 20 marzo) in 24 Comuni. In base al report dell'assessorato alla Salute, infatti, sono stati ... Leggi su agi (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - In. Lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Il provvedimento interessa dal 12 marzo e per 15 giorni idi Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, nel Palermitano; Montedoro, in provincia di Caltanissetta; Portopaolo di Capo Passero, nel Siracusano; Raffadali in provincia Agrigento. "Si tratta di interventi a macchia di leopardo sul territoriono. Ci auguriamo non sia necessario estendere queste misure", ha commentato il governatore. Nello stesso provvedimento, in attuazione del nuovo Dpcm, viene disposta la chiusura delle(da lunedì 15 a sabato 20 marzo) in 24. In base al report dell'assessorato alla Salute, infatti, sono stati ...

