"Il Psg sta preparando l'assalto". Cristiano Ronaldo, voci pesantissime dalla Francia: con la Juve è già finita? (Di giovedì 11 marzo 2021) Cristiano Ronaldo e la Juventus sono giunti al capolinea? È ancora presto per dirlo, ma di certo c'è che la prossima sarà un'estate di profonde riflessioni in casa bianconera. Da quando il fenomeno portoghese è sbarcato a Torino con l'obiettivo dichiarato di mettere finalmente le mani sulla Champions League, dopo le due finali perse sotto la gestione di Massimiliano Allegri, sono arrivate un'eliminazione ai quarti e due agli ottavi, tra l'altro contro squadre ampiamente alla portata come Lione e Porto. La sensazione è che il ciclo di CR7 in bianconero possa essere già finito, anche alla luce della prestazione deludente offerta dal portoghese in occasione della sfida di ritorno con il Porto: a tenere in vita la Juventus è stato Federico Chiesa, che si è caricato sulle spalle tutto il peso della squadra, ...

