Gino Strada | Paesi poveri vaccinati nel 2023 | un dramma etico e sociale

(Di giovedì 11 marzo 2021) “Si stima che, mentre iricchi verrannoentro il 2021, per quellisi parla del. Già questa mi sembra una previsione non ottimistica. Dal punto di vista epidemiologico, il rischio è che i vaccini perdano di efficacia. Ma anche da un punta di vista, con la discriminazione dei. Un, perché socialmente questa malattia produrrà effetti catastrofici”. Lo dice, intervistato nella prima puntata del podcast di Huffpost “La Versione di Greco”, firmato da Gerardo Greco e Luca Piras. Il fondatore di Emergency aggiunge che “servirebbe, in questo caso, la sospensione dei diritti di proprietà intellettuale, anche in accordo con il Wto”.