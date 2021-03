Demetra Bellina | «La gioia di essere indipendente»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 11 marzo 2021) Se Demetra Bellina ha scelto di fare l’attrice è un po’ merito di Marilyn Monroe: «A 8 anni ho visto per la prima volta Gli uomini preferiscono le bionde e ho capito che da grande sarei voluta diventare come lei» spiega Bellina al telefono dalla sua casa di Roma, città nella quale si è trasferita da 5 anni per inseguire il suo sogno di attrice. Nata e cresciuta a Udine, capelli biondi e occhi di ghiaccio, Demetra, classe 1995, ha iniziato fin da piccola a muovere i primi passi nel teatro e nei musical per poi sbarcare in televisione in serie come Di padre e in figlia e al cinema in film come Youtopia con Matilda De Angelis. In attesa di vederla in Comedians, l’ultimo film di Gabriele Salvatores basato sull’omonima opera teatrale di Tevor Griffiths, il pubblico può apprezzarla su Prime Video nel suo ultimo lavoro, Tutta colpa di Freud, la serie diretta da Rolando Ravello e ispirato al film di Paolo Genovese del 2014 nel quale Bellina interpreta il ruolo di Emma, la figlia del protagonista Claudio Bisio che coltiva il sogno di diventare un’influencer di successo.