(Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Il CdA dihato oggi il, già presentato l’8 febbraio. Confermato l’utile netto a 201,6 milioni die la proposta di distribuzione di undi 0,2per azione (per complessivi 66 milioni di). La banca di Reggio Emilia, nel corso del, ha registrato un aumento dei prestiti del 9,8%, una crescita della raccolta del 10,4%, oltre 83.500 nuovi clienti e 225 nuove assunzioni. “Il gruppo ha confermato anche in un anno particolarmente difficile la propria storia di eccellenza nei servizi finanziari e nel sostegno a famiglie ed imprese, mantenendo considerevoli livelli di redditività e solidità a vantaggio degli azionisti, del mercato e degli stessi clienti – ha commentato il ...

Advertising

DividendProfit : Credem, CdA approva bilancio 2020. Proposto dividendo di 0,2 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Credem CdA

Il Messaggero

Ildiha approvato oggi il bilancio 2020, già presentato l'8 febbraio . Confermato l' utile netto a 201,6 milioni di euro e la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,2 euro per azione (...... Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari Caltagirone SpA -: Bilancio Cembre -: Bilancio: Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del ...Il CdA di Credem ha approvato oggi il bilancio 2020, già presentato l'8 febbraio. Confermato l'utile netto a 201,6 milioni di euro e la proposta ...Dopo le recenti fibrillazioni attese per la riunione di politica monetaria della Banca centrale europea di giovedì e per le ...