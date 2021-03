Con 2 etti di marijuana e cocaina in casa a Cannigione | arrestato un 29enne

Advertising

pasqualinoloco3 : Voglio organizzare una serata con sole due ore di “musica leggerissima” Fateci usci...ETTI UN PO TI MUSICA LEGGER… - albeggiava52 : @tatonissimo Orologione d'oro con anellone buzzurro, manca il crocifissone da due etti e voilà che 'nzallo perfetto! - AntoninoPrinzo : @briastanaccount Ma che povero col(p)etti , quello era il Vero cagnolino, le targhe imbarazzante regalare una targa… - AntoninoPrinzo : #gregorelli leggo di eligreg con col(p)etti o tizio targa , vabbè qual'è il problema, alla fine era quello e l'ex m… - gland54 : @Nicolametrano L'ultima volta me la sono cavata con 4 etti di crudo Parma + 250gr burro Dolomiti (già aperto da un lato...) -

Ultime Notizie dalla rete : Con etti

PadovaOggi

(Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Trovatodella marijuana cerca di scusarsi: "La… Trovatioltre un etto di cocaina, arrestati dopo… Spacciava eroina direttamente ......i 2 giovani pusher arrestati dalla Polizia di Stato a cui sono stati sequestrati circa 4di ... una volta raggiunto, ha cercato di guadagnarsi l'impunità ingaggiando una colluttazioneun ...Zayn Malik, ex dei One Direction, ha pubblicato qualche tweet al vetriolo contro i Grammy. Il cantante accusa la manifestazione di corruzione, sostenendo che la partecipazione/nomination di un’artista ...Oggi in via di Città il taglio del nastro. Siena punto di una rete vendita che dalla Toscana arriva a Taormina e Lignano Sabbiadoro ...