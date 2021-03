Caretta caretta recuperata a Capo Testa, aveva l'intestino pieno di plastica (Di giovedì 11 marzo 2021) (Visited 55 times, 74 visits today) Notizie Simili: Reflusso gastrico: che cos'è e come si cura Cosa cambia con il nuovo Dpcm per la cura degli… Tamponi, scuola e contagi: le domande di un ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 11 marzo 2021) (Visited 55 times, 74 visits today) Notizie Simili: Reflusso gastrico: che cos'è e come si cura Cosa cambia con il nuovo Dpcm per la cura degli… Tamponi, scuola e contagi: le domande di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Caretta caretta Caretta caretta recuperata a Capo Testa, aveva l'intestino pieno di plastica La tartaruga era stata recuperata a largo di Capo Testa. Recuperata lo scorso 25 febbraio da parte di un peschereccio a largo di Capo Testa la carretta caretta , ribattezzata Speranza Teresina dal pescatore che l'ha recuperata, si trova ancora al Centro di Recupero Animali Marini del Parco Nazionale dell'Asinara. La giovane tartaruga di circa 70 ...

La tartaruga Speranza Teresina è salva: la plastica in mare la stava uccidendo Aveva ingerito plastica e rischiava di morire . Ma Speranza Teresina, l'esemplare di Caretta caretta salvata il 25 febbraio scorso da un peschereccio al largo di Capo Testa, di fronte alla costa di Santa Teresa di Gallura, si sta lentamente riprendendo grazie alle cure del personale dell '...

