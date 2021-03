Caos alla manifestazione per Maradona: spintoni e tensione, aggredite le figlie [FOTO] (Di giovedì 11 marzo 2021) Si sta provando a fare luce sulla morte di Diego Armando Maradona, continuano ad arrivare pesanti accuse sul decesso dell’ex Pibe de Oro. In migliaia hanno deciso di scendere in strada e per le piazze di Buenos Aires per chiedere giustizia: “non è morto, è stato ucciso”, è il senso della manifestazione. Presenti tanti tifosi, ma anche le figlie Dalma e Gianinna e l’ex moglie Claudia Villafañe. Le tre donne portavano uno striscione con la scritta “condanna sociale e giustizia per i colpevoli”, poi sono state costrette a scappare via a causa di alcuni momenti di tensione generati dalla loro presenza. Le nuove inquietanti intercettazioni su Maradona: “se mescoli marijuana, alcool e pastiglie, ci resti secco” Il racconto delle figlie di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 11 marzo 2021) Si sta provando a fare luce sulla morte di Diego Armando, continuano ad arrivare pesanti accuse sul decesso dell’ex Pibe de Oro. In migliaia hanno deciso di scendere in strada e per le piazze di Buenos Aires per chiedere giustizia: “non è morto, è stato ucciso”, è il senso della. Presenti tanti tifosi, ma anche leDalma e Gianinna e l’ex moglie Claudia Villafañe. Le tre donne portavano uno striscione con la scritta “condanna sociale e giustizia per i colpevoli”, poi sono state costrette a scappare via a causa di alcuni momenti digenerati dloro presenza. Le nuove inquietanti intercettazioni su: “se mescoli marijuana, alcool e pastiglie, ci resti secco” Il racconto delledi ...

Maradona, caos alla marcia: aggredite Dalma, Gianinna e l'ex moglie!



