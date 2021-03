Atac | conclusi lavori su ascensori Roma-Lido

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 marzo 2021)– Si sonoaglidelle quattro stazioni della lineadi Casal Bernocchi, Cristoforo Colombo,Centro e Stella Polare chiusi al pubblico esercizio per svolgere le attivita’ di revisione generale decennale. I tecnicihanno gia’ inviato agli enti preposti la documentazione necessaria per procedere agli adeguamenti propedeutici ai collaudi e alla riattivazione. Lo spiega in una nota