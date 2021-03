Alessandro Gassmann, ironia in un tweet: “Non mi somiglia per niente” (Di giovedì 11 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alessandro Gassmann è sempre molto attivo sul suo profilo Twitter, E questa volta la sua ironia non è passata inosservata. Alessandro Gassmann è uno degli attori maggiormente noti del palcoscenico del cinema italiano. Tanti i film che l’hanno visto grande protagonista e che gli hanno permesso di arrivare ad avere una grande notorietà. Ma il Leggi su youmovies (Di giovedì 11 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è sempre molto attivo sul suo profilo Twitter, E questa volta la suanon è passata inosservata.è uno degli attori maggiormente noti del palcoscenico del cinema italiano. Tanti i film che l’hanno visto grande protagonista e che gli hanno permesso di arrivare ad avere una grande notorietà. Ma il

Advertising

LIDAMUGNAI : RT @silvia_cocca: @GassmanGassmann Vittorio e Alessandro Gassmann. Autore Nello Sketches. - megiannetto : @GassmanGassmann @A_LisaCorrado @A_LisaCorrado una donna meravigliosa. Grazie @Alessandro Gassmann per il vostro impegno - CUovo : @GassmanGassmann Forse perché non hai ancora visto dove vive adesso Alessandro Gassmann. Ti spezzerebbe il cuore. - Kiarachanel88 : RT @silvia_cocca: @GassmanGassmann Vittorio e Alessandro Gassmann. Autore Nello Sketches. - BarbaraT10 : @GassmanGassmann ??mia madre mi ci ha telefonato !!!! 'stai vedendo l'eredità ? c'è uno uguale ad Alessandro Gassmann' ma anche no! ?? -