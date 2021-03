Adriano, l’ex Inter vende la sua casa di Rio per 1.3 milioni di euro e trasloca in hotel (Di giovedì 11 marzo 2021) L'”Imperatore” Adriano Leite Ribeiro fa sempre parlare di sé, anche ora che non gioca più a calcio e si è ritirato a vita privata nel suo Brasile. Secondo quanto riportano i media locali l’attaccante ex Inter avrebbe venduto la sua lussuosa casa di Rio de Janeiro per la cifra di 1.3 milioni di euro. Una cessione che sarebbe finalizzata all’acquisto di una villa Barra da Tijuca, come riporta Extra. Nell’attesa Adriano si sarebbe trasferito in una suite del Grand Hyatt hotel. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriano imperador (@Adrianoimperador) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) L'”Imperatore”Leite Ribeiro fa sempre parlare di sé, anche ora che non gioca più a calcio e si è ritirato a vita privata nel suo Brasile. Secondo quanto riportano i media locali l’attaccante exavrebbe venduto la sua lussuosadi Rio de Janeiro per la cifra di 1.3di. Una cessione che sarebbe finalizzata all’acquisto di una villa Barra da Tijuca, come riporta Extra. Nell’attesasi sarebbe trasferito in una suite del Grand Hyatt. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daimperador (@imperador) SportFace.

