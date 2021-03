Vaccini e scuola: il triste primato del centrodestra (Di mercoledì 10 marzo 2021) In Italia solo il 32 per cento di loro ora può stare un po’ più sereno ad entrare a contatto con gli alunni. Incredibile a dirsi (?), ma le regioni che hanno vaccinato meno personale scolastico sono guidate dal centrodestra. Quali sono? Lombardia, Liguria Sardegna e Calabria. Quest’ultima addirittura -guidata attualmente da Antonino Spirlì- con lo 0 per cento del personale vaccinato. Quasi nessuno in sostanza. Non va un granché meglio alle altre, con la Sardegna di Christian Solinas, unica regione bianca (ma ciò non significa che non debba vaccinare), ferma all’1. Così come la Liguria di Giovanni Toti (156 vaccinati, lo 0,7 del totale) e -soprattutto- la Lombardia di Attilio Fontana ( l’1 per cento). L’un per cento del personale scolastico. Questi dati sono di venerdì 5 marzo, e fanno abbastanza riflettere. Ci sono Regioni virtuose e altre no. Perché se è vero che c’è ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) In Italia solo il 32 per cento di loro ora può stare un po’ più sereno ad entrare a contatto con gli alunni. Incredibile a dirsi (?), ma le regioni che hanno vaccinato meno personale scolastico sono guidate dal. Quali sono? Lombardia, Liguria Sardegna e Calabria. Quest’ultima addirittura -guidata attualmente da Antonino Spirlì- con lo 0 per cento del personale vaccinato. Quasi nessuno in sostanza. Non va un granché meglio alle altre, con la Sardegna di Christian Solinas, unica regione bianca (ma ciò non significa che non debba vaccinare), ferma all’1. Così come la Liguria di Giovanni Toti (156 vaccinati, lo 0,7 del totale) e -soprattutto- la Lombardia di Attilio Fontana ( l’1 per cento). L’un per cento del personale scolastico. Questi dati sono di venerdì 5 marzo, e fanno abbastanza riflettere. Ci sono Regioni virtuose e altre no. Perché se è vero che c’è ...

Advertising

Ettore_Rosato : #Vaccini, #ristori e #scuola. Bisogna risolvere tre emergenze: sanitaria, economica ed educativa. Poi l’Italia si r… - ricpuglisi : Non ho simpatia per la DAD a scuola. Non ho simpatia per chi se ne strafrega dell'apprendimento e della socializza… - NicolaPorro : ?? Ue umiliata dal Marocco sui #vaccini, le elezioni rinviate, il prezzo del #lockdown in Uk. Questo e altro nella… - jnterista_12 : @santinilore79 Sisi ma anche io. Mio padre a scuola si è occupato della questione dei vaccini e non hai idea di qua… - palermomaniait : Vaccini, assistenti studenti disabili nelle liste. Caronia: ''Segno di attenzione alla scuola'' -… -