Tv | Serena Rossi | ‘' Canzone Segreta' è la carezza sul cuore di cui abbiamo bisogno' 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Tornando al programma, “ho tante canzoni segrete - ha detto la protagonista di 'Mina Settembre' - legate a un momento della mia vita o a una persona. Ne canterò una ogni sera. Se mi sedessi io su quella sedia, la cosa che potrebbe farmi crollare ed emozionare è qualcosa legata alla mia vita familiare più che alla carriera. Mi incuriosisce emozionare Carlo Conti, che di solito si controlla bene, è sempre il padrone di casa. Mi piacerebbe metterlo in difficoltà, ma siamo amici gli voglio bene. La musica è un pretesto per emozionarci. Il ruolo in cui mi sento più a mio agio è la mamma, ma forse non è proprio così, non so scegliere fra il set, il doppiaggio, la. Mi piace spaziare”. “sarà una padrona di casa accogliente e ben voluta - ha dichiarato Ilaria Dallatana, ad di Blu Yazmine - che gli ospiti amano e grazie a cui ...