Tell Me Why Episodio 1: il gioco è disponibile gratis per PC e Xbox One (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tell Me Why Episodio 1 è disponibile gratis per tutti i giocatori PC e Xbox One. Se non l’avete ancora giocato avete la vostra occasione Dontnod Entertainment ha rilasciato Tell Me Why alla fine dell’anno scorso per Xbox e PC e, come ci si aspetterebbe dallo studio che hanno realizzato Life is Strange, è stato un grande gioco che raccontava una storia carica di emozioni con personaggi decisamente degni di nota e risvolti psicologici. Come la maggior parte dei giochi Dontnod, si è trattato anche di una release piuttosto episodica a cui forse è mancato il risalto che meritava e se siete stati indecisi se provare o meno il gioco, ora è il momento perfetto per farlo. Lo sviluppatore ha appena annunciato che Tell Me Why ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 10 marzo 2021)Me Why1 èper tutti i giocatori PC eOne. Se non l’avete ancora giocato avete la vostra occasione Dontnod Entertainment ha rilasciatoMe Why alla fine dell’anno scorso pere PC e, come ci si aspetterebbe dallo studio che hanno realizzato Life is Strange, è stato un grandeche raccontava una storia carica di emozioni con personaggi decisamente degni di nota e risvolti psicologici. Come la maggior parte dei giochi Dontnod, si è trattato anche di una release piuttosto episodica a cui forse è mancato il risalto che meritava e se siete stati indecisi se provare o meno il, ora è il momento perfetto per farlo. Lo sviluppatore ha appena annunciato cheMe Why ...

