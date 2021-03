Stefania Orlando: rivelazione shock sul rapporto con Tommaso Zorzi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Stefania Orlando ha rivelato alcune questioni inedite sul suo rapporto con Tommaso Zorzi “non mi stava simpatico”, ecco cosa ha confessato Il Gf Vip è terminato da ormai più di una settimana ma i vipponi continuano ad essere sotto i riflettori mediatici. Oggi ci concentriamo sulla terza finalista, Stefania Orlando, la quale nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Chi. L’ex volto della Rai ha fatto delle rivelazioni scottanti sul suo compagni di gioco, Tommaso Zorzi, in particolare ha confessato alcuni aneddoti sulla loro amicizia ma anche sulla sua partecipazione al programma. La Orlando ha rivelato che ha sempre creduto di non essere adatta al mondo del reality, ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 marzo 2021)ha rivelato alcune questioni inedite sul suocon“non mi stava simpatico”, ecco cosa ha confessato Il Gf Vip è terminato da ormai più di una settimana ma i vipponi continuano ad essere sotto i riflettori mediatici. Oggi ci concentriamo sulla terza finalista,, la quale nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Chi. L’ex volto della Rai ha fatto delle rivelazioni scottanti sul suo compagni di gioco,, in particolare ha confessato alcuni aneddoti sulla loro amicizia ma anche sulla sua partecipazione al programma. Laha rivelato che ha sempre creduto di non essere adatta al mondo del reality, ...

