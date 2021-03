Selena Gomez lascia la musica? «Devo stare molto attenta» (Di mercoledì 10 marzo 2021) È lontana dai social da tre anni; attualmente vive con grande riservatezza a nord di Manhattan, dove sta girando la sua nuova serie Only Murders in the Building, insieme a Steve Martin e Martin Short. Vogue US l’ha intervistata lasciando aperto un grande interrogativo: Selena Gomez è intenzionata a ritirarsi dalla scena musicale? La rottura con i social Ad un anno dalla pubblicazione del suo ultimo album in studio da solista, Rare, sembra che la carriera musicale di Selena Gomez sia messa fortemente in discussione. «Non posso funzionare a meno che non stia lavorando», ha confessato a Vogue US. Un anno di pandemia ha mescolato le carte in tavola? Assolutamente sì. Il Covid, nella percezione della sua vita, non ha segnato un cambio di rotta improvviso ma piuttosto un ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 10 marzo 2021) È lontana dai social da tre anni; attualmente vive con grande riservatezza a nord di Manhattan, dove sta girando la sua nuova serie Only Murders in the Building, insieme a Steve Martin e Martin Short. Vogue US l’ha intervistatando aperto un grande interrogativo:è intenzionata a ritirarsi dalla scenale? La rottura con i social Ad un anno dalla pubblicazione del suo ultimo album in studio da solista, Rare, sembra che la carrierale disia messa fortemente in discussione. «Non posso funzionare a meno che non stia lavorando», ha confessato a Vogue US. Un anno di pandemia ha mescolato le carte in tavola? Assolutamente sì. Il Covid, nella percezione della sua vita, non ha segnato un cambio di rotta improvviso ma piuttosto un ...

