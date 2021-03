Roma: ordinanza arresto Cavicchi, ex dipendente ‘società fatte fallire con impicci’ (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) – ‘Non sono fallite, le hanno fatte fallire con gli impicci che hanno fatto perché così si lavora nel Gruppo”. Così parlava in una telefonata un ex dipendente ‘a conoscenza di molte vicende riguardanti le società del Gruppo e le modalità fraudolente di gestione da parte degli indagati”. Le sue parole, definite ’emblematiche” dal gip di Roma Corrado Cappiello sono riportate nell’ordinanza cautelare con cui, su richiesta della Procura capitolina, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Giancarlo Cavicchi, patron dell’omonimo gruppo operante nel settore della gestione di alberghi, ristoranti e attività turistiche, e della moglie Franca Mingotti, la custodia cautelare in carcere nei confronti del figlio, Cristiano, 51 anni e del ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021), 10 mar. (Adnkronos) – ‘Non sono fallite, le hannocon gli impicci che hanno fatto perché così si lavora nel Gruppo”. Così parlava in una telefonata un ex‘a conoscenza di molte vicende riguardanti le società del Gruppo e le modalità fraudolente di gestione da parte degli indagati”. Le sue parole, definite ’emblematiche” dal gip diCorrado Cappiello sono riportate nell’cautelare con cui, su richiesta della Procura capitolina, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Giancarlo, patron dell’omonimo gruppo operante nel settore della gestione di alberghi, ristoranti e attività turistiche, e della moglie Franca Mingotti, la custodia cautelare in carcere nei confronti del figlio, Cristiano, 51 anni e del ...

