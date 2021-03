Roma, Juan Jesus positivo al Covid: è in isolamento (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma - Brutte notizie in casa Roma: Juan Jesus è risultato positivo al Covid. Il brasiliano, già in isolamento da mercoledì scorso per via di un contatto con un altro contagiato prima della gara con ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 marzo 2021)- Brutte notizie in casaè risultatoal. Il brasiliano, già inda mercoledì scorso per via di un contatto con un altro contagiato prima della gara con ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | #Roma, brutte notizie per Fonseca - zazoomblog : Calcio: Roma Juan Jesus positivo al Covid nessun contatto con squadra - #Calcio: #Jesus #positivo #Covid - Toro_News : ?? | COVID Altro positivo in #SerieA: Juan #Jesus della #Roma. - napolista : Roma, Juan Jesus positivo al coronavirus Il difensore della Roma era stato posto in precedenza in isolamento per av… - roma_magazine : ROMA - Juan Jesus positivo al Covid-19, nessun contatto con la squadra -