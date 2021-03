Perugia-Milano oggi, Superlega volley: orario, tv, programma, streaming gara-1 play-off (Di mercoledì 10 marzo 2021) oggi mercoledì 10 marzo (ore 19.00) si gioca Perugia-Milano, gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto. La Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile, entra nel vivo e incomincia la fase calda di questa stagione. Il confronto al meglio delle tre partite parte dal PalaBarton, dove i Block Devils sono indubbiamente i grandi favoriti della vigilia. Gli umbri, primi al termine della regular season, sono reduci dalla rimonta trionfale in Champions League contro Modena e puntano a incominciare al meglio questo testa a testa. I meneghini, invece, hanno eliminato Verona agli ottavi di finale ricorrendo alla bella di spareggio e ora tenteranno di fare uno sgambetto alla grande favorita della vigilia. Perugia si affiderà alle sue stelle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021)mercoledì 10 marzo (ore 19.00) si gioca-1 dei quarti di finale deioff scudetto. La, il massimo campionato italiano dimaschile, entra nel vivo e incomincia la fase calda di questa stagione. Il confronto al meglio delle tre partite parte dal PalaBarton, dove i Block Devils sono indubbiamente i grandi favoriti della vigilia. Gli umbri, primi al termine della regular season, sono reduci dalla rimonta trionfale in Champions League contro Modena e puntano a incominciare al meglio questo testa a testa. I meneghini, invece, hanno eliminato Verona agli ottavi di finale ricorrendo alla bella di spareggio e ora tenteranno di fare uno sgambetto alla grande favorita della vigilia.si affiderà alle sue stelle ...

