**Pd: Verducci, 'Letta autorevole, ma serve cambio linea politica e poi congresso'** (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Il nome di Letta è di spessore e autorevolezza ma prima ancora dei nomi, per noi conta lo schema politico. Per noi è fondamentale che ci sia una segreteria che apra una nuova fase e lasci alle spalle un atteggiamento di subalternità che ha sacrificato la forza e il progetto del Pd sull'altare dell'alleanza a tutti i costi con i 5s. Una linea politica che di fatto la nuova fase del governo Draghi ha archiviato. Ecco, serve una segreteria che proietti il Pd con la sua autonomia nella nuova fase che si è aperta. serve aprire una fase nuova. Pensiamo serva una linea politica che rilanci l'autonomia del Pd mettendosi alle spalle la subalternità". Francesco Verducci, senatore dem ed esponente dei Giovani Turchi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Il nome diè di spessore ezza ma prima ancora dei nomi, per noi conta lo schema politico. Per noi è fondamentale che ci sia una segreteria che apra una nuova fase e lasci alle spalle un atteggiamento di subalternità che ha sacrificato la forza e il progetto del Pd sull'altare dell'alleanza a tutti i costi con i 5s. Unache di fatto la nuova fase del governo Draghi ha archiviato. Ecco,una segreteria che proietti il Pd con la sua autonomia nella nuova fase che si è aperta.aprire una fase nuova. Pensiamo serva unache rilanci l'autonomia del Pd mettendosi alle spalle la subalternità". Francesco, senatore dem ed esponente dei Giovani Turchi, ...

