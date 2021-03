Pd: Romano, 'Letta autorevole ma insieme va avviato percorso congressuale' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Letta è una figura di indiscutibile autorevolezza e prestigio che, in questa fase, garantirebbe al Pd equilibrio e saggezza. Al contempo considero indispensabile l'avvio di una vera discussione congressuale appena la pandemia lo consentirà". Lo scrive Andrea Romano del Pd su twitter. "I temi che sono emersi in questi mesi sul futuro del Pd richiedono di essere presi molto sul serio, coinvolgendo tutta la nostra comunità politica, a partire da iscritti e militanti, tramite un autentico congresso". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "è una figura di indiscutibilezza e prestigio che, in questa fase, garantirebbe al Pd equilibrio e saggezza. Al contempo considero indispensabile l'avvio di una vera discussioneappena la pandemia lo consentirà". Lo scrive Andreadel Pd su twitter. "I temi che sono emersi in questi mesi sul futuro del Pd richiedono di essere presi molto sul serio, coinvolgendo tutta la nostra comunità politica, a partire da iscritti e militanti, tramite un autentico congresso".

