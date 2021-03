Orietta Berti e la sua meravigliosa erede: Ecco chi è (Di mercoledì 10 marzo 2021) Orietta Berti è stata una piacevole scoperta di Sanremo, artista intramontabile sembra che avrebbe anche designato il suo erede Orietta Berti (Instagram)La settantunesima edizione del Festival di Sanremo è terminata, facendoci conoscere meglio tanti nuovi artisti del panorama nostrano. Colapesce e Dimartino sono stati una delle sorprese più piacevoli dello show, con la loro “Musica leggerissima” siamo sicuri che li sentiremo ancora per molto tempo. Non sono gli unici però che ci hanno fatto emozionare con la loro musica. Anche Arisa è stata una delle protagoniste del Festival, grazie al bellissimo ed emozionante testo scritto da Gigi D’Alessio “Potevi fare di più”, che però la colloca “solo” al decimo posto. Anche Orietta Berti è stata una dei ... Leggi su kronic (Di mercoledì 10 marzo 2021)è stata una piacevole scoperta di Sanremo, artista intramontabile sembra che avrebbe anche designato il suo(Instagram)La settantunesima edizione del Festival di Sanremo è terminata, facendoci conoscere meglio tanti nuovi artisti del panorama nostrano. Colapesce e Dimartino sono stati una delle sorprese più piacevoli dello show, con la loro “Musica leggerissima” siamo sicuri che li sentiremo ancora per molto tempo. Non sono gli unici però che ci hanno fatto emozionare con la loro musica. Anche Arisa è stata una delle protagoniste del Festival, grazie al bellissimo ed emozionante testo scritto da Gigi D’Alessio “Potevi fare di più”, che però la colloca “solo” al decimo posto. Ancheè stata una dei ...

Advertising

Corriere : Orietta Berti: «Ho sentito tanti stonare, credono che cantare sia facile» - trash_italiano : ???? Ordine esibizioni seconda serata #Sanremo2021 Orietta Berti Bugo Gaia Lo Stato Sociale Irama* (con video del… - trash_italiano : IO VOGLIO BENE AD ORIETTA BERTI. #Sanremo2021 - _aeiouy_ : RT @facciamo2passi_: Quando come me sei tutto il giorno a casa in pigiama e non ti passa un cazzo, prova la ricetta dei Biscotti di Orietta… - aamwlias : ho fatto un santino su orietta berti -