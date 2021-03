Nuovi amori per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio? L’indiscrezione a Ogni Mattina (Di mercoledì 10 marzo 2021) Pare che la famosa cantante Anna Tatangelo e il suo ex compagno Gigi D’Alessio abbiano ritrovato l’amore. A riportare L’indiscrezione ci avrebbe pensato Santo Pirrotta durante la sua rubrica di gossip a Ogni Mattina, ovvero Un Santo in Paradiso. Ma procediamo con ordine. Il gossip sarebbe partito subito con Anna Tatangelo: il nuovo fidanzato della cantante sarebbe Livio Cori, rapper di tre anni più giovane della cantante. Nel 2019 Livio Cori aveva duettato assieme a Nino D’Angelo durante il Festival di Sanremo. Ma c’è un dettaglio che non è sfuggito a Santo Pirrotta e che è stato rivelato al grande pubblico: sarebbe stato proprio Gigi D’Alessio a far conoscere Anna ... Leggi su trendit (Di mercoledì 10 marzo 2021) Pare che la famosa cantantee il suo ex compagnoabbiano ritrovato l’amore. A riportareci avrebbe pensato Santo Pirrotta durante la sua rubrica di gossip a, ovvero Un Santo in Paradiso. Ma procediamo con ordine. Il gossip sarebbe partito subito con: il nuovo fidanzato della cantante sarebbe Livio Cori, rapper di tre anni più giovane della cantante. Nel 2019 Livio Cori aveva duettato assieme a Nino D’Angelo durante il Festival di Sanremo. Ma c’è un dettaglio che non è sfuggito a Santo Pirrotta e che è stato rivelato al grande pubblico: sarebbe stato proprioa far conoscere...

Advertising

RaiUno : “È la notte dei pensieri e degli amori per aprire queste braccia verso mondi nuovi” @MicheleZarrillo a… - Rayorebeld : RT @Rita00165512: Voglia di primavera Di peschi in fiore Di nuovi amori E invece? Pomeriggio da copertina Mentre fuori piove????? https://… - veneziaradiotv : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: nuovi amori - andrewsword2 : ??Io mi vestivo come un pirla \ ma lei non voleva finirla \ ed invece fini li Poi venne Teresa \ ancora più bella d… - Elisa34012803 : RT @Rita00165512: Voglia di primavera Di peschi in fiore Di nuovi amori E invece? Pomeriggio da copertina Mentre fuori piove????? https://… -