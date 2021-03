Minori su Tik Tok | un utilizzo attento non è mai pericoloso

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tik Tok è un’app relativamente nuova che permette di creare video brevissimi tra i 15 e i 60 secondi. La possibilità di creare effetti speciali e format divertenti anche per chi non ha competenze in merito, ha attirato moltisu Tik Tok, rendendo questo social media il più teen della rete. I numeri tra iscrizioni e visualizzazioni sono sorprendenti, ma crescono anche le preoccupazioni di molti genitori rispetto alle performance dei loro figli sulla piattaforma asiatica. In realtà, Tik Tok non è poi così recente: esiste dal 2016, quando si chiamava ancora Musical.ly. Da allora ha rappresentato l’App con l’incremento più rapido di iscritti nella storia dei social media. La piattaforma di provenienza cinese conta, infatti, più di 800 milioni di utenti attivi nel mondo, oltre ad essere stata scaricata 2 miliardi di volte su Google Play e App Store. I ...

foolcomf84 : Ma vietato i minori per cosa?? Ma lo hanno aperto Tik Tok ultimamente? - gloriaparveth : @Artlandis @Stupormundi66 @repubblica Hai visto la pubblicità sul fatto che tik tok è vietato ai minori di 13 anni?…

...anche ad un lavoro certosino condotto monitorando i social (in modo specifico Instagram eTok ),... e l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale per i, per gli altri 12. Tra i fermati, anche ...Non sapevano cosa fosse ieri Ask.fm, non sapevano oggi cosa èTok. Non sanno che i ragazzi non ...europeo sulla privacy in vigore dal maggio 2019 che pone in essere strumenti per tutelare i. ...Torino. Tre rapine e un’aggressione con coccio di bottiglia a un tassista, commesse pochi giorni dopo i saccheggi della sera del 26 ottobre 2020.Senza sapere minimamente chi fosse il babbo, è riuscito in raccontare tanto di lui “rubando” e restituendo un momento unico.