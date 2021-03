Lo studio: “Il vaccino Pfizer funziona su tutte le varianti Covid” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano buone notizie da uno studio condotto dall’Università del Texas sull’efficacia del vaccino Pfizer. Il siero, secondo i ricercatori, è efficace nel neutralizzare le varianti inglese, sudafricana e brasiliana, quest’ultima considerata dagli studiosi la più contagiosa e difficile da neutralizzare. E’ stato il ‘New England Journal od Medicine’ a riportare i dettagli dello studio. I ricercatori, dopo aver ingegnerizzato una versione del virus con ognuna delle mutazioni, hanno verificato che il plasma prelevato da chi aveva ricevuto la somministrazione del virus era in grado di neutralizzare le varianti. Seppur non ancora validato da dati reali, lo studio fornisce nuove e importanti indicazioni sull’efficacia del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano buone notizie da unocondotto dall’Università del Texas sull’efficacia del. Il siero, secondo i ricercatori, è efficace nel neutralizzare leinglese, sudafricana e brasiliana, quest’ultima considerata daglisi la più contagiosa e difficile da neutralizzare. E’ stato il ‘New England Journal od Medicine’ a riportare i dettagli dello. I ricercatori, dopo aver ingegnerizzato una versione del virus con ognuna delle mutazioni, hanno verificato che il plasma prelevato da chi aveva ricevuto la somministrazione del virus era in grado di neutralizzare le. Seppur non ancora validato da dati reali, lofornisce nuove e importanti indicazioni sull’efficacia del ...

