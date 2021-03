LIVE F1, presentazione Ferrari in DIRETTA: giù i veli alla vettura 2021, motore potenziato? (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della presentazione della SF21 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della presentazione della nuova Ferrari che prenderà parte al Campionato Mondiale di Formula Uno 2021. Finalmente, dopo una lunga attesa (dopotutto la scuderia di Maranello è l’ultima a svelare la propria vettura) verranno tolti i veli alla SF21, la monoposto che difenderà la scuderia con il Cavallino Rampante a partire dal fine settimana del 28 marzo, quando si correrà il Gran Premio del Bahrain. Come sarà la nuova Ferrari che sarà affidata a Charles Leclerc ed al nuovo arrivato Carlos Sainz? La SF21 sarà svelata alle ore 14.00 in un evento in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delladella SF21 Buongiorno e benvenutidelladella nuovache prenderà parte al Campionato Mondiale di Formula Uno. Finalmente, dopo una lunga attesa (dopotutto la scuderia di Maranello è l’ultima a svelare la propria) verranno tolti iSF21, la monoposto che difenderà la scuderia con il Cavallino Rampante a partire dal fine settimana del 28 marzo, quando si correrà il Gran Premio del Bahrain. Come sarà la nuovache sarà affidata a Charles Leclerc ed al nuovo arrivato Carlos Sainz? La SF21 sarà svelata alle ore 14.00 in un evento in ...

