Le Superchicche | svelati i nomi delle attrici protagoniste della serie

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault sono state scelte per interpretare lenella versione live action di The CW Lo scorso Agosto era arrivata la notizia che il papà dell’Arrowverse, Greg Berlanti, aveva in cantiere per The CW unain live-action ispirata a Le, celebre cartone animato statunitense prodotto per Disney Channel e creato da Craig McCracken. Berlanti proporrà una versione rivisitataoriginale che racconterà la vitasorelle a partire dal momento in cui hanno deciso di smettere gli abiti di supereroine. Ormai ventenni ciniche e disilluse, Lolly, Dolly e Molly dovranno fare i conti con quello che ha significato per loro portare il peso del mondo fin da giovanissime. Dovranno, però, unire le loro forze ancora una volta ...