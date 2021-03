La Vitamina D per contrastare il Covid? Due studi smentiscono la teoria (Di mercoledì 10 marzo 2021) Che la Vitamina D non possa avere alcun effetto per contrastare il Covid sembra essere ormai una c ertezza . Due articoli, ancora da sottoporre a revisione, hanno esaminato il legame tra i livelli di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Che laD non possa avere alcun effetto perilsembra essere ormai una c ertezza . Due articoli, ancora da sottoporre a revisione, hanno esaminato il legame tra i livelli di ...

Advertising

Aeon1972 : @InnaKolosova @SMaurizi Ho detto farmaci con efficacia dimostrata. Nè per i FANS nè per la vitamina D esiste alcuna… - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: CREMA IDRONUTRIENTE PER IL CORPO ALLA VITAMINA E - StudioZerbin : @zaiapresidente Per usare l idrossiclorochina in Italia..c'è voluta la Sentenza del Consiglio di Stato settimana sc… - SandraQuellen : @svirgola2 eh se ha base fisiologica vai di legumi (tendo a non consigliare la carne) qui é che manca anche il so… - infoitsalute : Tutti i benefici della Vitamina E per cervello, fertilità e cuore -