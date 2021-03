L’8 marzo la prima diretta di “Sono solo parole”, nuovo format live di Dalise! (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Sono solo parole” è la nuova rubrica di dirette instagram che partirà dal prossimo 8 marzo sul profilo di Dalise e includerà dieci appuntamenti a cadenza settimanale ogni martedì sera alle ore 21:15. Ogni diretta di “Sono solo parole”, il nuovo format live ideato da DALISE, sarà un momento di vera e propria condivisione grazie alla partecipazione di ospiti variegati provenienti mondo della musica, dello spettacolo, dello sport e di tutti i settori creativi. La tematica trattata sarà principalmente la discriminazione di genere, sviscerata e analizzata grazie all’intervento degli ospiti, per poi spaziare parlando di tanti argomenti annessi: dal ruolo della donna nella musica italiana agli stereotipi ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 10 marzo 2021) “” è la nuova rubrica di dirette instagram che partirà dal prossimo 8sul profilo di Dalise e includerà dieci appuntamenti a cadenza settimanale ogni martedì sera alle ore 21:15. Ognidi “”, ilideato da DALISE, sarà un momento di vera e propria condivisione grazie alla partecipazione di ospiti variegati provenienti mondo della musica, dello spettacolo, dello sport e di tutti i settori creativi. La tematica trattata sarà principalmente la discriminazione di genere, sviscerata e analizzata grazie all’intervento degli ospiti, per poi spaziare parlando di tanti argomenti annessi: dal ruolo della donna nella musica italiana agli stereotipi ...

