Katerina Fonseca | Paulo sconvolto per il sorteggio Era molto deluso dopo il derby

Advertising

VoceGiallorossa : ??? Katerina Fonseca: 'Roma ci ha accolti calorosamente. Paulo non voleva affrontare la sua ex squadra, ma è felice… - alessandro_972 : RT @ilRomanistaweb: Katerina #Fonseca: 'Paulo un po' sconvolto dal sorteggio. È molto esigente nel suo lavoro' La moglie dell'allenatore g… - ilRomanistaweb : Katerina #Fonseca: 'Paulo un po' sconvolto dal sorteggio. È molto esigente nel suo lavoro' La moglie dell'allenato… - IlmsgitSport : Katerina #Fonseca: «Il mio cuore è diviso tra Shakhtar e Roma. La sconfitta peggiore di Paulo? Il derby» - ilmessaggeroit : Katerina #Fonseca: «Il mio cuore è diviso tra Shakhtar e Roma. La sconfitta peggiore di Paulo? Il derby» -

Ultime Notizie dalla rete : Katerina Fonseca

ROMA -, la moglie del tecnico della Roma. Che ha rilasciato un'intervista al portale ucraino ..., moglie dell'allenatore della Roma Paulo, avrà il cuore diviso a metà domani sera e giovedì prossimo quando la Roma affronterà lo Shakhtar . È in Ucraina, infatti, che Paulo e ...La moglie del tecnico portoghese: “Con lo Shakhtar il mio cuore si spezzerà un po’ in ogni caso. L’Italia ci ha accolto, per nostro figlio è casa. Ma l’Ucraina mi manca” ...Katerina Fonseca, moglie dell'allenatore della Roma Paulo, avrà il cuore diviso a metà domani sera e giovedì prossimo quando la Roma affronterà lo Shakhtar.